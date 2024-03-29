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Бербок призвала не дать России победить на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: невозможно представить, что произойдет при поражении Киева

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не допустить поражения Украины в конфликте с Россией, поскольку в противном случае безопасность Европы и международный порядок якобы «окажутся под угрозой». Об этом она заявила в интервью изданию Tagesspiegel.

По ее словам, «невозможно представить, что произойдет, если Украина проиграет».

«Если Путин победит, безопасность всех нас в Европе и международной порядок окажутся также под угрозой. Поддержка Украины является нашей собственной гарантией безопасности», — заявила Бербок.

До этого она заявила, что государства, которые хотят добиться мира на Украине, должны передать ей больше дальнобойного оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Те, кто хочет достижения мира <...>, должен для Украины мобилизовать все средства», — заявила министр.

Она уточнила, что эта мера предполагает поставку большего количества боеприпасов и дальнобойного оружия в зону боевых действий. То же касается средств ПВО, которые нужны Украине для обеспечения «своего выживания».

Ранее Кнайсль сравнила Бербок и фон дер Ляйен с подростками.

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