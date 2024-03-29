Россия и Белоруссия могут сотрудничать в расследовании теракта в «Крокусе»

Российская Федерация и Белоруссия располагают возможностями для сотрудничества по расследованию теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает газета «Известия».

«Лукашенко обсуждал, по его словам, теракт в «Крокусе» с президентом России Владимиром Путиным. Они остаются в контакте. Так что по линии российско-белорусского сотрудничества такие возможности есть», — заявил Лавров.

Также Лавров заявил, что Запад пытается переубедить Россию в том, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле», но российская сторона не может исключать, что Киеву была выгодна эта трагедия.

Следствие сообщило о доказательствах связи подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» с Украиной.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее в сеть попали видео работы следователей в домах подозреваемых в теракте в «Крокусе».