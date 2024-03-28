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Венесуэла опровергла заявления США по президентским выборам

МИД Венесуэлы опроверг обвинения США о недопуске оппозиционеров к выборам

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Ivan Alvarado/Reuters

Венесуэла опровергла обвинения Госдепартамента США об отказе допустить оппозиционеров к участию в президентских выборах 2024 года. Об этом говорится в коммюнике МИД страны, которое опубликовал глава ведомства Иван Хиль Пинто в соцсети X.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает заявление правительства Соединенных Штатов Америки от 27 марта 2024 года», — уточнили в документе.

По информации внешнеполитического ведомства страны, американские власти предприняли попытку игнорировать и признать нелегитимными предстоящие президентские выборы. В МИД обратили внимание, что Вашингтон, критикуя руководство Венесуэлы, стремятся свести к минимуму участие 13 кандидатов, 12 из которых представляют оппозицию. В коммюнике отметили, что республика полностью соблюдает все правовые и конституционные нормы.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Ранее действующего президента Мадуро единогласно избрали кандидатом на пост главы государства на выборах, которые пройдут летом этого года.

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