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Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20

Макрон: приглашение Путина на саммит G20 следует обсудить с другими странами

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что возможное приглашение лидера России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии следует обсудить с другими участниками содружества.

По его словам, во время подготовки к саммиту «Большой семерки» (G7) во французском Брегансоне перед ним стоял такой же вопрос. Тогда часть участников заявили, что в случае приглашения главы российского государства не приедут на встречу.

При этом Макрон подчеркнул, что не может «давать уроки» Луле да Силве, так как тот сам отвечает за решения о приглашении тех или иных участников саммита. При этом он пообещал помочь Бразилии в дипломатической работе.

«Если намечается встреча, которая может быть полезной, мы должны ее провести. Если же встреча не принесет пользы и вызовет раскол, то, наверное, не стоит ее проводить», — подытожил президент Франции.

23 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и передал ему теплый привет от Путина.

Ранее G20 не смогла согласовать заявление минфинов и ЦБ из-за разногласий по Украине.

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