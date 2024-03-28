Власти Украины опасаются, что линия фронта станет новой границей

Украина опасается, что нынешняя линия фронта может стать новой границей страны. Об этом пишет британская газета The Economist.

К лету есть опасения, что Россия начнет крупное наступление, и способность Украины удержаться выглядит сейчас «гораздо менее уверенной». Поэтому Киеву нужно срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны, говорится в статье.

«Правительство [Украины] все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мысли о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, которая отрежет пятую часть страны и лишит ее большей части выхода к морю. Идея о том, что эта линия может стать основой будущих мирных переговоров, — это именно то, чего [президент Украины Владимир] Зеленский хотел избежать. Но опасность сейчас настолько велика, что это наименее плохой вариант», — считает Economist.

В последние недели на Украине начали активно заниматься оборонными сооружениями, но это должно было начаться гораздо раньше, заключило издание.

До этого назначенный РФ глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ скопили много западной техники под Харьковом, вероятно, ждут российского наступления.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.