Песков подтвердил, что Путина действительно пригласили во Вьетнам

Президента России Владимира Путина действительно пригласили посетить Вьетнам с официальным визитом. Эту информацию в ходе брифинга с журналистами подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У президента есть приглашение во Вьетнам с визитом, пока сроки не согласованы, работа продолжится по дипломатическим каналам», — сказал он.

До этого портал Vietnam News сообщал, что генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Автор статьи отмечал, что Путин «с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящие сроки».

26 марта Кремль сообщил, что телефонный разговор лидеров двух государств состоялся по инициативе вьетнамской стороны. Генсек выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Главы России и Вьетнама договорились продолжить личные контакты на различных уровнях.

Ранее Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым.