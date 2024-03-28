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Politico указал на сроки представления плана по помощи ЕС Украине

Боррель представит к апрелю план по закупкам странами ЕС вооружений для Украины

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Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель к апрелю представит план по закупкам странами ЕС оружия для Украины. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой документ ЕС.

«Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, представит предложение о совместных инициативах по закупкам (летального и нелетального оружия) к апрелю 2024 года», — пишет издание.

Кроме того, он активизирует усилия по заключению сделки по следующему траншу в €500 млн в рамках Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.

Глава дипломатии ЕС и страны-члены объединения продолжат обсуждение обязательств по безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины, отмечает издание.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Запада зенитные ракетные системы Patriot для борьбы с российскими самолетами-носителями управляемых авиабомб.

Ранее сообщалось, что Украина растратила мартовский пакет помощи США.

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