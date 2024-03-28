В МИД России указали на попытки Запада внедриться на Южный Кавказ

Встреча руководства Армении с лидерами Евросоюза и США, которая должна пройти 5 апреля, вызывает у России беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ», — выразила свое мнение дипломат.

По ее словам, Армению на глазах всего мира превращают в инструмент, который позволит воплотить в жизнь крайне опасные идеи коллективного Запада, абсолютно расходящиеся с коренными интересами армянского народа».

Захарова задалась вопросом, почему руководство Армении делает вид, что не понимает, о чем идет речь.

Кроме того, накануне спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армении нужно провести большую работу, чтобы соответствовать европейским стандартам, перед тем, как подавать заявку на получение статуса кандидата в Европейский союз.

Ранее в Армении заявили, что вопрос вывода пограничников РФ из аэропорта Еревана решен.