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На Украине заявили, что не знают, как разблокировать границу с Польшей

Вице-премьер Стефанишина: Украина не знает, как разблокировать границу с Польшей

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Global Look Press

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на сегодняшний день у Киева нет диалога с Варшавой по вопросу разблокировки границы. Об этом она рассказала в интервью изданию «Европейская правда».

В то же время она заметила, что стороны ведут переговоры относительно урегулирования других спорных вопросов.

«Однако, имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, у нас нет диалога относительно того, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы», – призналась вице-премьер.

По ее словам, со стороны правительства Польши не видно готовности к уступкам.

«И мы готовы пойти навстречу польской стороне, мы находимся с ними в диалоге. Но на сегодняшний день мы не видим понимания относительно того, как завершить эту кризисную ситуацию», — заявила Стефанишина.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина недовольна тем, что некоторые страны Евросоюза, помогающие Киеву, обсуждают защиту собственных рынков и протекционистских методов, на первом месте для ЕС должна стать поддержка Украины.

Ранее власти Польши заявили, что проблема с украинской границей может решиться быстро.

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