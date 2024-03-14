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Власти Польши заявили, что проблема с украинской границей может решиться быстро

«Страна.ua»: в Польше заявили, что проблемы с границей Украины решатся быстро

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Roman Baluk/Reuters

Глава комитета иностранных дел сейма Польши Павел Коваль заявил, что проблема с блокированием украинско-польской границы может решиться в течение нескольких недель. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, польские и украинские власти должны найти общий язык и прийти к решению, чтобы можно было продавать украинские товары. Но также необходимо защитить несколько секторов польского производства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польской границе начали останавливать пассажирские автобусы с Украины. До этого в Польше начались протесты. Фермеры стали перекрывать дороги на границе с Украиной, чтобы в страну не могли завезти зерно.

Экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, почему Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров, которые добиваются запрета на ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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