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Пашинян высказался о правительстве Карабаха в изгнании

Пашинян назвал угрозой заявления о признании правительства Карабаха в изгнании

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал угрозой национаьной безопасности заявления о признании правительства Карабаха в изгнании. Его слова приводит «Интерфакс».

«Определенные кругли, вынужденно переселенные из Нагорного Карабаха, осуществляют действия и шаги, заявляют о правительстве в изгнании, что создает угрозу для национальной безопасности Армении. Хочу ясно заявить, чтобы всем было понятно, что в Армении есть одно правительство», — подчеркнул политик.

По словам главы Армении, в помощью таких заявлений внешние силы используют «определенные круги для создания угроз безопасности Армении», поэтому при необходимости нужно принять меры для предотвращения этого.

«Подобные действия не могут оставаться без реакции», — подчеркнул он.

До этого Пашинян заявил, что на Армению напали «внешние недемократические силы», которые привели Ереван ко вступлению в МУС.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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