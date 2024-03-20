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Пашинян заявил, что на Армению напали «внешние недемократические силы»

Пашинян: внешние недемократические силы привели Ереван ко вступлению в МУС

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Илья Питалев/РИА Новости

Армения подверглась нападению со стороны «недемократических» внешних сил, которое якобы направлено против территориальной целостности и независимого развития государства, это привело Ереван ко вступлению в Международный уголовный суд (МУС). С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Третьем саммите за демократию в Сеуле, его слова приводит РИА Новости.

«Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами», — заявил Пашинян, отметив, что такое развитие событий подтолкнуло Ереван к решению присоединиться к МУС. При этом глава армянского кабмина не раскрыл деталей, что имеется в виду под «внешними недемократическими средствами».

По его словам, упомянутые «силы» якобы направлены против территориальной целостности Армении, независимости государства и демократии.

В ноябре прошлого года Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и стала полноправным членом МУС 1 февраля 2024 года.

В феврале Пашинян заявил, что не имеет полномочий для ареста тех или иных людей, в том числе президента РФ Владимира Путина в связи с ордером МУС.

Ранее в Кремле прокомментировали членство Армении в Международном уголовном суде.

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