Украине не хватает мин для строительства новых оборонительных рубежей и военнослужащих для защиты этих позиций. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира ВСУ.

«У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом», — говорится в тексте.

Politico отмечает, что оппозиция в Киеве подвергает критике ВСУ и местные власти, которые недостаточно быстро и качественно возводят укрепления на фоне потенциального наступления ВС РФ.

До этого военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.

«Абсолютно понятно, что работа по возведению укреплений началась слишком поздно... Процесс должен был начаться в конце октября», — сказал он газете.

Кроме этого, эксперт отметил, что у ВСУ нет специального подразделения, которому можно было бы поручить операцию по возведению укреплений, поэтому им приходится полагаться на частные компании. Также Музыка обратил внимание на то, что обеспечение доступа к частной земле для строительства оборонительных сооружений сопровождается бюрократической волокитой, что также является проблемой. Он добавил, что возведение укреплений усложняет весенняя погода с дождями и слякотью.

Ранее ВСУ сравнили свои укрепления с Великой Китайской стеной.