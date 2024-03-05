ВСУ сравнили свои укрепления с Великой Китайской стеной

Спикер группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Дмитрий Лиховой считает украинские укрепления эффективными, хотя и не идеальными. Об этом он заявил украинским СМИ, передает ТАСС.

Лиховой считает, что в массовом сознании существует ошибочное представление об укреплениях, которые воспринимаются как Великая Китайская стена или ледяная Стена из сериала «Игра Престолов».

«Они есть, они не имеют вид сплошной линии, как ее упрощенно хотят видеть. Но это очень разветвленная система, подготовленная с декабря. В основном это деревянные огневые позиции отделений, у них есть, где надо, бронекапсулы. У нас (ВСУ) тоже есть «зубы дракона», — заявил Лиховой, сравнивая укрепления ВСУ с российскими линиями обороны.

Укрепленная линия обороны российской армии на Запорожском направлении стала одной из причин провала украинского наступления летом — осенью 2023 года.

До этого депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы на поле боя, это связано в том числе с новыми правилами о мобилизации.

Ранее Минюст Украины сообщил, что мобилизовать в первую очередь могут людей с судимостью.