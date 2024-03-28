Захарова высмеяла главу ГУР Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над высказываниями главы ГУР министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) относительно Telegram. Свое мнение она выразила в своем канале.

Буданов утверждал ранее, что мессенджер представляет угрозу национальной безопасности Украины, однако его можно использовать в интересах страны.

«После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее угрозу со стороны мессенджера обсуждали в Верховной раде. По словам председателя комитета парламента по свободе слова Ярослава Юрчишина, представителям государственных органов могут запретить использовать Telegram, если платформу признают «непрозрачной сетью».

Буданов подчеркнул, что выступает абсолютно против притеснений свободы слова, но в данной ситуации любой человек может сделать в Telegram свой канал и начать писать в нем все, что вздумается.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.