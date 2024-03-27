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Премьер Латвии заявила, что НАТО не готова отправлять войска на Украину

Силиня назвала идею Макрона отправить войска на Украину плохо подготовленной

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в Организации Североатлантического договора (НАТО) не готовы к этому. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, слова которой передает РИА Новости.

«Не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом еще не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать», — заявила Силиня.

27 марта газета Politico писала, что антироссийская риторика Эммануэля Макрона не помогла ему во внутриполитической борьбе с конкурентами в лице партии «Национальное объединение» перед приближающимися выборами в Европейский парламент.

В этот же день посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что количество людей, желающих служить в армии Франции, резко уменьшилось, в том числе из-за опасений отправки на Украину.

До этого бывший министр обороны Франции Эрве Морен заявил, что провоцировать Россию, в арсенале которой имеется ядерное оружие, опасно и бесполезно.

Ранее Макрона окрестили «ребенком-королем» и нарциссом после заявлений об Украине.

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