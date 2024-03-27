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Россия пересмотрит участие в международных договорах

МИД: РФ пересмотрит участие в международных договорах, не отвечающих ее интересам

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва намерена пересмотреть свое участие в международных соглашениях, которые не соответствуют ее интересам. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона будет продолжать анализ предложений о прекращении и приостановлении действий договоров, которые утратили актуальность или перестали отвечать интересам России. Это делается в развитие проведенной в межведомственном формате в прошлые годы инвентаризации договорно-правовой базы международных отношений, добавили в МИД.

До этого Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с Российской Федерацией.

В министерстве юстиций Эстонии отметили, что денонсация договора может привести к отдельным сложностям для граждан страны. Например, они могут появиться при заключении и расторжении брака с гражданином России.

Ранее в МИД рассказали об анализе заключенных Россией с другими странами соглашений.

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