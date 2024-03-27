Премьер Нидерландов призвал Китай заставить РФ закончить конфликт на Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в рамках своего официального визита в Пекин заявил, что Китаю нужно «использовать свой вес» и «заставить» Россию закончить боевые действия на Украине. С таким мнением он выступил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы (ЕС. – прим. ред.) хотим, чтобы Китай использовал свой вес, чтобы заставить (президента РФ Владимира. – прим. ред.) Путина положить конец... войне», — написал он.

По мнению премьера Нидерландов, КНР является крупной геополитической державой и играет весомую роль с точки зрения экономической стабильности мира.

До этого Рютте заявил председателю КНР Си Цзиньпину о том, что победа РФ в конфликте на Украине является недопустимой.

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования конфликта на Украине сообщал, что Китай считает восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в данный момент.

Ранее в МИД Китая подчеркнули неприемлемость любых форм терроризма.