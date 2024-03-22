В Китае назвали мир на Украине самой неотложной задачей

Китай считает восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в данный момент. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования конфликта, передает ТАСС.

«Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, — это восстановить мир», — сказал он.

Дипломат отметил, что диалог Китая и России по украинскому кризису свидетельствует о высоком духе стратегического сотрудничества между двумя странами.

По его словам, Москва высоко ценит усилия, которые Пекин предпринимает для урегулирования конфликта. Россия и КНР готовы решать эту проблему путем диалога, добавил Ли Хуэй.

До этого издание Politico писало, что Китай готов проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не пригласят Россию.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая.