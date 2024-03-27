Песков сообщил, что поручения Путина направлены на создание в РФ игровой индустрии

Поручения российского президента Владимира Путина касательно организации в стране производства игровых консолей направлены на создание отечественной игровой индустрии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента. И, конечно, это касается не только футбольного симулятора», — сказал Песков, отвечая на вопрос о создании в РФ независимой игровой индустрии.

25 марта президент по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства в России стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

В феврале сообщалось, что Путин ознакомился с компьютерной игрой Dota 2.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.