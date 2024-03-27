Докладчик ООН допустил, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев

Спецдокладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе допустила, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев в секторе Газа. Трансляция выступления Альбанезе ведется на сайте ООН.

«Три факта заставляют задуматься об этом: массовые убийства палестинцев, заявления израильских официальных лиц и бесчеловечные условия жизни, навязанные палестинцам», — заявила она.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль сражается с тьмой и варварами в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.