Нетаньяху заявил, что Израиль борется с тьмой в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сражается с тьмой и варварами в секторе Газа, защищая умеренность и прогресс, считает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом политик заявил в ходе видеообращения к участникам «Саммита за демократию» в Южной Корее, его цитирует ТАСС.

«Я знаю, что все в мире хотят увидеть победу умеренности и прогресса над варварством и тьмой. И это битва, которую мы абсолютно настроены выиграть», — сказал Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время ЦАХАЛ занимается «демилитаризацией и дерадикализацией» Газы. Он напомнил о действиях палестинской радикальной группировки ХАМАС в октябре 2023 года и назвал их «первостепенным варварством».

Нетаньяху добавил, что, помимо операции в Газе, Израиль также намерен расширить соглашения с арабскими странами и открыть новые торговые пути.

До этого главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых на фоне разногласий США и Израиля по действиям израильских войск в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху назвал условие уничтожения ХАМАС.