Польские фермеры хотят отставки правительства на фоне протестов

Польские фермеры на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства. Об этом сообщил один из лидеров протестов польских аграриев Кшиштоф Хмель, его слова приводит РИА Новости.

«Начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства», — отметил он, заявив, что в ближайшее время с этой целью польские фермеры проведут встречу в Варшаве.

Кроме того, Хмель призвал остальных лидеров польских протестов и сельскохозяйственных работников присоединиться к инициативе отправить польское правительство в отставку.

До этого Франция и Польша выступили за ужесточение ограничений на импорт продуктов питания с Украины, чтобы предотвратить «дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС».

На заседании Евросоюза (ЕС) члены объединения в числе прочего обсуждали, каким образом можно продлить отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию, одновременно успокоив собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено отметил, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Украины, что не в интересах как ЕС, так и Киева. Его польский коллега Чеслав Секерский подчеркнул, что фермеры в соседних с Украиной странах «платят слишком высокую цену».

Ранее в Киеве ответили Евросоюзу на намерение ограничить импорт зерна с Украины.