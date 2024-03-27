Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польские фермеры хотят отставки правительства на фоне протестов

РИА Новости: польские фермеры начнут собирать подписи для отставки правительства

close
100%
Shutterstock

Польские фермеры на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства. Об этом сообщил один из лидеров протестов польских аграриев Кшиштоф Хмель, его слова приводит РИА Новости.

«Начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства», — отметил он, заявив, что в ближайшее время с этой целью польские фермеры проведут встречу в Варшаве.

Кроме того, Хмель призвал остальных лидеров польских протестов и сельскохозяйственных работников присоединиться к инициативе отправить польское правительство в отставку.

До этого Франция и Польша выступили за ужесточение ограничений на импорт продуктов питания с Украины, чтобы предотвратить «дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС».

На заседании Евросоюза (ЕС) члены объединения в числе прочего обсуждали, каким образом можно продлить отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию, одновременно успокоив собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено отметил, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Украины, что не в интересах как ЕС, так и Киева. Его польский коллега Чеслав Секерский подчеркнул, что фермеры в соседних с Украиной странах «платят слишком высокую цену».

Ранее в Киеве ответили Евросоюзу на намерение ограничить импорт зерна с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами