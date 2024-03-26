В Киеве ответили Евросоюзу на намерение ограничить импорт зерна с Украины

Ограничения в ЕС на ввоз агропродукции из Украины приведут к затягиванию украинского конфликта. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на заявление главы минпродовольствия Украины Николая Сольского.

«Чиновник заявил (в интервью FT – прим. ред.), что дополнительные ограничения, которые вызывают ожесточенные споры внутри самого ЕС и которые направлены на успокоение разгневанных европейских фермеров, ударят по источникам дохода Киева, а также увеличат вероятность затягивания боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, Сольский отметил, что более 80% «проблем с украинским зерном» в Евросоюзе якобы на самом деле не существуют, поскольку их «выдумывают» чиновники ЕС.

До этого стало известно, что ЕС может не продлевать беспошлинный импорт украинских товаров с середины 2025 года. В сообщении польской радиостанции RMF FM говорилось, что после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, «Брюссель понял, что открытие рынка… фактически впустило Украину в ЕС в сфере сельского хозяйства». Как говорилось в сообщении, Киеву следует адаптироваться к строгим стандартам ЕС.

Ранее сообщалось, что Франция хочет ограничить вывоз пшеницы с Украины.