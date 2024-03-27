Захарова назвала причину смены отношения стран Запада к теракту в «Крокусе»

Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», чтобы не «остаться за бортом». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Накануне представители стран Запада посетили здание МИД РФ.

«Они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что страны Запада останутся «за бортом», если не поменяют свое отношение к произошедшему в Подмосковье теракту, тем более что мировое большинство не оставило им шанса на то, чтобы не изменить реакцию с «сумасшедшей» на нормальную.

Также Захарова назвала ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».