В Венгрии рассказали о выдаче виз россиянам

Венгрия не создает препятствий гражданам России в выдаче шенгенских виз. Об этом в интервью ТАСС заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы выдаем визы для российских путешественников без проблем. Мы не меняли методологию выдачи виз», — отметил он.

По его словам, у Венгрии нет «дискриминации в отношении россиян».

«Конечно, россияне приветствуются», — добавил Сийярто.

Министр подчеркнул, что запрос на получение визы можно подать по всей России. Он отметил, что Венгрия предоставляет предсказуемый график, сколько может занять процедура, а также объясняет, какие документы необходимо предоставить.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Болгария начала подготовку к выдаче гражданам РФ шенгенских виз с апреля. С 31 марта Румыния и Болгария частично присоединяются к шенгенской зоне.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.