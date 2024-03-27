Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии рассказали о выдаче виз россиянам

Сийярто: Венгрия без проблем выдает визы российским путешественникам

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Венгрия не создает препятствий гражданам России в выдаче шенгенских виз. Об этом в интервью ТАСС заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы выдаем визы для российских путешественников без проблем. Мы не меняли методологию выдачи виз», — отметил он.

По его словам, у Венгрии нет «дискриминации в отношении россиян».

«Конечно, россияне приветствуются», — добавил Сийярто.

Министр подчеркнул, что запрос на получение визы можно подать по всей России. Он отметил, что Венгрия предоставляет предсказуемый график, сколько может занять процедура, а также объясняет, какие документы необходимо предоставить.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Болгария начала подготовку к выдаче гражданам РФ шенгенских виз с апреля. С 31 марта Румыния и Болгария частично присоединяются к шенгенской зоне.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами