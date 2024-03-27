В МИД предупредили о дипфейке с Лавровым

МИД России заявил, что в соцсетях распространяется сгенерированное нейросетью видео с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в разделе «Опровержения».

«В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью ... Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк», — предупредили в ведомстве.

На нем Лавров говорит, что у РФ нет никаких проблем с присоединением стран к Евросоюзу, в отличии от расширения НАТО, но за последние несколько лет ЕС «стал другим».

В качестве основы для дипфейка было использовано подлинное видео с интервью главы МИД РФ для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии от 24 марта, отметили там и предложили сравнить этот отрывок с оригинальным видео.

Ранее эксперт рассказал россиянам о росте популярности нейросетей среди мошенников.