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На Украине назвали причину увольнения секретаря СНБО

Украинский политолог Гайдай: Зеленский не понимал, зачем нужен СНБО

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, поскольку не понимал, для чего нужен этот орган. Об этом в эфире Radio NV заявил украинский политолог Сергей Гайдай.

По его словам, этим властям Украины «с самого начала Данилов и вообще СНБО не были нужны». В офисе президента страны «не понимают, что это за орган и как им нужно было пользоваться», считает эксперт.

По его словам, Зеленский имеет такое же отношение к Верховной раде и украинскому правительству в целом. Глава государства довольствуется пятью-шестью менеджерами, работающими в его команде, пояснил политолог.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что причиной отставки Данилова с поста секретаря СНБО Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Ранее Данилов нецензурно исказил имя Ли Хуэя в эфире украинского телеканала «Рада».

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