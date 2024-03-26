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Песков заявил, что у границ России не может существовать государство с националистами

Песков: России важно исключить у своих границ государства с националистами

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru заявил, что России важно исключить существование у своих границ государства с националистами у власти.

«Исключить возможность существования в соседней «комнате» европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что России необходимо прекратить процесс нанесения ущерба своей безопасности.

До этого Песков говорил, что Украина готова на все, чтобы заполучить Крым обратно. В связи с этим официальный представитель Кремля задался вопросом, как Россия может допустить существование на своих границах государства, в данном случаи Украины, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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