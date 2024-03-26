Российские дипломаты договорились о контактах с администрацией США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о планах обсудить двусторонние отношения РФ и США на будущей неделе. Соответствующие договоренности с администрацией президента США Джо Байдена уже заключены, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, американские чиновники нанесли «мимолетный» визит в российское посольство и выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», после чего появилась договореность о контактах и дискуссиях на тему будущего двусторонних отношений.

При этом дипломат выразил сожаление в связи с прекращением сотрудничества с США в сфере безопасности по инициативе Вашингтона.

«Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. <..> Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними», — подчеркнул дипломат.

При этом Антонов подчеркнул, что США не смогут «отсидеться» за океаном и создать «островки благополучия». Он также назвал «вызывающими недоверие» заявления американской стороны о непричастности Украины к теракту и обвинение Исламского государства в его организации.

26 марта США внесли в санкционный список двух физлиц и 15 компаний из РФ.

Ранее США снова возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГИЛ (организация запрещена в России).