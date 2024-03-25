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США расширили санкционный список физлиц и компаний из России

США внесли в санкционный список два физлица и 15 компаний из РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список по РФ два физических лица и 15 компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из публикации следует, что в обновленный санкционный список внесены Тимур Буканов и Игорь Кайгородов, а также 15 базирующихся в России компаний. Кроме того, туда вошли два гражданина Китая и три иностранные компании из Эстонии, ОАЭ и Кипра.

Из текста следует, что китайцев внесли в список по подозрению в кибератаке на критически важную инфраструктуру США, а всех остальных — за уклонение от ранее введенных Соединенными Штатами санкций посредством предоставления услуг по виртуальным активам и закупке технологий.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

22 марта сообщалось, что из-за санкций все индийские нефтепереработчики отказались от нефти из РФ.

Ранее в ЕС заявили, что санкции на зерно из РФ не затронут третьи страны.

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