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Путин заявил о необходимости узнать, кто ждал террористов на Украине

Путин: вопрос, кто ждал террористов со стороны Украины, нуждается в ответе

Вопрос, кто ожидал исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» со стороны Украины, неизбежно возникает и нуждается в ответе. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг теракта, пишет ТАСС.

«Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал», — заявил президент.

Он добавил, что союзникам Киева не хочется быть соучастниками терроризма, однако ситуация требует разъяснений.

Путин также отмечал, что США пытаются убедить всех, что «украинского следа» в теракте в «Крокус Сити Холле» нет, что эту атаку совершила террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам главы государства, российской стороне известно, чьими руками было совершено это преступление против РФ и ее граждан. Россию интересует, кто является заказчиком теракта, добавил он.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

Ранее появилось видео задержания одного из террористов в лесу Брянской области.

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