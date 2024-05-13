В Испании у людей впервые обнаружили крысиное заболевание

В Испании впервые в мире у людей выявили десятки случаев крысиного гепатита E у людей. Об этом пишет газета El Pais.

По данным издания, впервые вирус Rocahepevirus ratti (RHEV) был выявлен в Германии в 2010 году, но до этого считалось, что люди не могут им заразиться. Однако в 2018 году выявили первого человека, заразившегося крысиным гепатитом E.

«Новые пациенты — из отдаленных между собой частей Испании, таких как Андалусия, Галисия, Наварра и Каталония. Это говорит о том, что вирус присутствует на значительной части территории страны. Эти 40 случаев были выявлены в результате анализа образцов, взятых у более чем 250 пациентов из 10 больниц», — заявил исследователь Антонио Риверо Хуарес, специализирующийся на гепатитах в Кордовском биомедицинском исследовательском институте имени Маймонида (Imibic).

Пока не установлено, как вирус передается от грызунов человеку. Согласно одной из гипотез, люди могут заражаться после контакта с веществами, загрязненными фекалиями или мочой крыс-носителей.

До этого ученые выяснили, как вирус герпеса проникает в нервную систему.

Ранее Journal of Medical Virology писал, что вирус гепатита E впервые нашли у корейских пасюков.