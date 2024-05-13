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В Швеции оценили вероятность размещения ядерного оружия НАТО на своей территории

Премьер Швеции допустил появление в стране ядерного оружия НАТО в случае войны

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность размещения на территории страны ядерного оружия в случае большого военного конфликта. Его слова приводит Aftonbladet.

Отвечая на вопрос об отсутствии официального запрета на размещение ядерного оружия на территории Швеции в двустороннем договоре о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами он заявил, что Стокгольм разработал «два проекта».

«Мы разработали два проекта. В них говорится, что Швеция заявила об отсутствии в мирное время на ее земле постоянных войск или ядерного оружия», – сказал Кристерссон.

В то же время отметил, что в условиях военных действий «это совсем другое дело».

«В условиях войны весь НАТО извлекает выгоду от ядерного зонта, который должен существовать до тех пор, пока у России есть оружие. Однако Швеция отвечает за шведскую территорию», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что в Швеции могут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

Ранее в МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО.

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