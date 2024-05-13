В Крыму украинские агенты осуждены за шпионаж

Верховный суд Республики Крым приговорил пятерых граждан Украины к лишению свободы сроками до 16 лет за шпионаж в пользу Службы безопасности республики (СБУ), они передавали информацию о численности и передвижении Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦОС ФСБ РФ.

Арестованы Петровский Н. К. 1993 года рождения, Котов С. А. 1972 года рождения, Козлов И. В. 1988 года рождения, Арефьев С. А. 1992 года рождения, и Заривный А. Г. 1968 года рождения.

По данным ЦОС ФСБ РФ, сведения, которые собирали подозреваемые, использовались для корректировки ударов украинских войск по позициям ВС РФ.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и государственной измене.

Петровскому назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет, Котову — на 15 лет, Козлову и Арефьеву — на 11 лет, Заривному — на 13 лет. Все пятеро будут находиться в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Крыму утвердили 11-летний приговор агенту СБУ за передачу данных о ВС РФ.