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В ГД предложили сохранить проверки в отношении «наливаек» и продажи вейпов

Володин предложил не распространять мораторий на проверки точек продажи вейпов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания выступил с предложением не распространять мораторий на проверки бизнеса в отношении точек продажи вейпов и «наливаек». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы. Мы наткнулись на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса. Но это касается жизни детей, здоровья», — отметил Володин.

Он добавил, что в подобных случаях необходимо сделать корректировки.

До этого депутат Государственной думы Сергей Колунов в эфире «Радио 1» прокомментировал вступившие в силу поправки о запрете так называемых «наливаек». По его словам, за работой закона будут пристально наблюдать.

С 1 апреля региональные власти могут запрещать продажу спиртного в «наливайках» — магазинах, которые ночью превращаются в кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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