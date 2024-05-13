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В Германии сочли верным подозревать АдГ в правом экстремизме

Zeit: в ФРГ поддержали решение подозревать АдГ в правом экстремизме

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Высший административный суд немецкого региона Рейн-Вестфалия счел обоснованным решение Федерального ведомства по охране конституции рассматривать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в качестве подозреваемой в правом экстремизме. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

«Управление по защите конституции справедливо классифицировало АдГ как партию, подозреваемую в экстремизме», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что статус «подозреваемой» в развитии правого экстремизма в стране предоставляет основания Федеральному ведомству по охране конституции для наблюдения за партией.

В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вышли на демонстрацию в Потсдаме против правых экстремистов.

Акция проводилась из-за скандала вокруг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). 10 января издание Correctiv обнародовало расследование, в котором утверждалось, что в ноябре минувшего года высокопоставленные члены АдГ встречались со сторонниками неонацистских взглядов, в том числе с юристами, политиками, предпринимателями, врачами. Участники встречи рассматривали возможность выслать из Германии миллионы человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

Ранее в ФРГ признали экстремистским отделение АдГ, выступающей против поставок оружия Киеву.

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