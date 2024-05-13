Во Франции 23 раза попытались сорвать эстафету олимпийского огня

Министерство внутренних дел Франции заявило, что в стране были предотвращены 23 попытки сорвать эстафету олимпийского огня. Об этом сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен на своей персональной страничке в Twitter.

По его словам, это случилось благодаря слаженному взаимодействию сотрудников специальных служб.

«Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудникам МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение мероприятий, связанных с эстафетой олимпийского огня», — заявил Дарменен.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что российские гребцы не смогут принять участие в Олимпиаде.