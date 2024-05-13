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В России может быть расширен механизм налогового вычета

Решетников анонсировал обсуждение механизма инвестиционного налогового вычета

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Александр Астафьев/РИА Новости

Минэкономразвития России намерено в ближайшее время обсудить с бизнес-сообществом возможность расширения механизма инвестиционного налогового вычета. Об этом заявил кандидат на пост главы министерства Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, одна из инициатив, выдвинутых представителями делового сообщества, — создание отдельного вычета на федеральном уровне.

«Бизнес предлагает нам подумать о федеральной части, сделать отдельный федеральный инвестиционный налоговый вычет», — пояснил Решетников.

Он отметил, что обсуждение этой и других мер по корректировке налоговой политики в интересах инвесторов состоится в ближайшее время. Необходимость реформ в данной сфере обусловлена изменениями в налоговом регулировании.

На данный момент инвестиционные льготы по налогу на прибыль устанавливаются субъектами РФ самостоятельно. Регионы предоставляют компаниям право уменьшать налогооблагаемую базу на величину капитальных вложений.

До этого Решетников заявил о необходимости расширить частную собственность в экономике.

Ранее Решетников объяснил, зачем России нужен ИИ.

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