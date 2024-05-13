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Дегтярев рассказал, что сделает в первую очередь после назначения на пост министра спорта

Дегтярев заявил, что будет работать над доступностью бесплатного спорта в России

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

Михаил Дегтярев, рекомендованный премьер-министром России Михаилом Мишустиным на пост нового министра спорта России, заявил, что в случае вступления в должность будет работать в первую очередь над доступностью и массовостью спорта в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Будем двигаться в сторону развития массового спорта, важен вопрос патриотизма — в спорте и такая функция есть. Будем брать курс на доступность и бесплатность занятий спортом для детей. Стартовые взносы отсекают таланты — это безобразие», — заявил Дегтярев.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поддержал кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

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