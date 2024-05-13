Россия достигла одного из самых высоких уровней газификации в мире

Россия достигла уровня газификации в 74%, одного из самых высоких в мире. Об этом сообщил ТАСС кандидат на должность вице-премьера Александр Новак.

По его словам, Россия находится на первом-втором месте в мире по уровню газификации. Однако это не повод останавливаться, и работа будет продолжена. В частности, газификацией займутся в Мурманской, Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также Бурятии.

«Это большая работа, которую реализует «Газпром» совместно с другими компаниями», — заключил Новак.

Накануне Новак отмечал, что нефтепродукты в РФ не должны расти в цене быстрее темпов инфляции, для чего производство топлива для продажи внутри страны, в том числе бензина и дизельного топлива, в дальнейшем должно быть увеличено.

Кандидат в вице-премьеры подчеркнул, что еще одним важным направлением развития является газификация. По его словам, к 2030 году в стране должно быть обеспечено подключение 1,6 млн домовладений.

Ранее сообщалось, что бензин и дизель в России снова начали дорожать.