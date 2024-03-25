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Путин 25 марта проведет совещание в связи с терактом в «Крокусе»

Песков: Путин проведет совещание для обсуждения мер после теракта в «Крокусе»

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Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин проведет совещание по антитеррористическим мерам после трагических событий в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент в Кремле. Президент продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб. Во второй половине дня президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер после теракта — с силовым блоком, социальным блоком, руководителями двух регионов — Москвы и Московской области», — сообщил представитель Кремля.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

25 марта министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в больницах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек с травмами различной степени тяжести.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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