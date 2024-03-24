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В Сербии считают, что НАТО начнет войну на Балканах после поражения на Украине

«Печать»: НАТО готовится к войне на Балканском полуострове после поражения Киева

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Fatos Bytyci/Reuters

Страны НАТО активно создают платформу для войны на Балканском полуострове из-за неудач в украинском конфликте, считает сербский журналист Любан Каран. Об этом он написал в статье для местной газеты «Печать».

«Уже есть достаточно признаков того, что западное бессилие в украинском конфликте увеличивает шансы новой войны на Балканах. Ведется серьезная подготовка», — считает Каран.

Журналист отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто признавал возможность начала вооруженного конфликта на полуострове. По мнению Карана, Запад хочет взять регион под полный контроль, что может означать удары в будущем по Сербии и Республике Сербской.

В настоящее время, пишет Каран, агенты западного влияния на Балканах пытаются выставить сербов потенциальными агрессорами и расширяют военное присутствие в Косово и Метохии, а также в Боснии и Герцеговине.

До этого глава российского государства Владимир Путин заявил, что у Запада было много рычагов давления на бывшего президента РФ Бориса Ельцина во время конфликта в Югославии. По мнению Путина, в тот период Россия утратила часть своего суверенитета.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что лично видел, как НАТО бомбило Белград.

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