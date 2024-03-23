Испания решительно осудила теракт в «Крокусе»

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы решительно осуждаем теракт в Москве. Ничто не может оправдать или объяснить варварство и убийство невинных людей», — отметил он.

До этого президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам в 15:30 в связи с терактом в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Путин заявил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» подверглись задержанию при попытке пробраться в сторону Украины.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мусульманские лидеры России единодушно осудили теракт в «Крокус Сити Холле».