Мусульманские лидеры России единодушно осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил свои соболезнования родственникам и близким тех, кто стал жертвой теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

«Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершенном боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны», — приводит его слова «Интерфакс».

Также глава Центрального духовного управления мусульман РФ решительно осудил этот «крайне подлый акт гнусного античеловеческого злодеяния». Кроме того, верховный муфтий призвал россиян объединить усилия в борьбе против экстремизма и терроризма, которые, по его словам, сеют хаос и раздоры, нарушая мир и стабильность в России

Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Хазрат Крганов также выразил глубочайшие соболезнования всем родным и близким жертв этой «чудовищной, бесчеловечной трагедии».

«Мы молим Всевышнего об скорейшем исцелении раненых, о даровании терпения и сил всем, кого постигла утрата близких. Молимся за души погибших», — говорится в его обращении на сайте духовного собрания мусульман России.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев назвал теракт ужасной трагедией для всех россиян.

«Мы молимся за всех, кто стал жертвой этого чудовищного нападения! Да дарует Всевышний душевных сил всем родным и близким! Организаторы теракта должны понести заслуженное наказание», — приводятся его слова на сайте центра.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов от имени духовного управления мусульман Москвы и себя лично выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Нельзя описать словами, какие чувства вы сегодня пережили. Мы молим Всевышнего о даровании вам терпения и сил, ибо все мы принадлежим Всевышнему и к нему наше возвращение», — приводит его слова «Бизнес Online».

В свою очередь, председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин призвал молиться о спасении тех, кто находится в здании.

«Разделяя боль этой трагедии, чувства тревоги и беспокойства семей и близких тех, кто оказался жертвой этого нападения, мы воспринимаем их боль как свою и молимся о каждом, кого постигла сегодняшняя беда, молимся о сохранении жизней и исцелении раненых», — отметил он.

Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев выразил соболезнования в связи с трагедией. «Мы молимся за людей, которые оказались заложниками преступной и бесчеловечной атаки. Просим Всевышнего Аллаха даровать пострадавшим спасения и здоровья», — отметил муфтий.

Ранее религиозные лидеры России осудили теракт в «Крокус Сити Холле». Лидеры религиозных организаций России выразили соболезнования в связи с терактом.