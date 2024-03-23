Мораторий на смертную казнь для военных преступников на период проведения СВО необходимо снять в российском законодательстве. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет, слова которого передает РИА Новости.

«Считаю необходимым на период СВО снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия», — заявил депутат.

Он выступил с утверждением, что украинские власти ведут себя как «военные преступники», обвинив их в атаках Запорожской АЭС и применении химического оружия.

Министерство обороны РФ сообщало, что украинцы применяли отравляющие вещества против военнослужащих российской армии в Запорожской области. В организме военных был найдет органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа «В».

18 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, однако те, кто совершает предательство, будут рассматриваться аналогично участникам боевых действий.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского должна завершиться трибуналом в связи с его военными преступлениями против собственного народа.