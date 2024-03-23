В Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» и предполагаемого «украинского следа» происшествия, СВО на Украине теперь завершится быстрее. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Теперь спецоперация на Украине завершится быстрее», — подчеркнул он.

До этого Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщал, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

По данным ведомства, теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован. После совершения теракта злоумышленники намеревались уйти на территорию Украины.

В ЦОС ФСБ добавили, что спецслужбы продолжают работу по обнаружению пособников террористов, участвовавших в теракте в Красногорске.

Незадолго до этого глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании двух террористов, бежавших в Брянскую область.

Ранее СК подтвердил данные о задержании четырех подозреваемых в теракте.