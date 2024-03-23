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СК подтвердил данные о задержании четырех подозреваемых в теракте

СК РФ: в Брянской области задержаны четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Спецслужбы в Брянской области задержали четверых подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Согласно сообщению ведомства, задержание произошло недалеко от границы с Украиной. Следователи приступили к работе с подозреваемыми.

До этого депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области. Автомобиль не остановился по требованию силовиков, в итоге последние открыли огонь. В результате стрельбы машина перевернулась. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, он ранен. Позднее, в 3:50 ночи удалось поймать второго подозреваемого.

Позднее директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в непосредственном участии в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось о запуске горячей линии по выплатам пострадавшим при теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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