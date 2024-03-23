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Сенат США достиг соглашения о предотвращении шатдауна за 10 минут до дедлайна

Шумер: сенат США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

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Joshua Roberts/Reuters

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер объявил о достижении межпартийного соглашения по предотвращению «шатдауна» всего за 10 минут до истечения дедлайна. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее законопроект, выделяющий около 1,2 триллиона долларов на продление работы федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, был принят палатой представителей.

Сенат еще не начал голосование по этому вопросу.

«Этот день был длинным и сложным, но мы только что достигли соглашения о завершении финансирования правительства», — заявил Шумер в своем выступлении в сенате.

1 марта президент США Джо Байден подписал краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна. Из документа следовало, что закон, который обеспечивает «ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год», был подписан 1 марта 2024 года. Отмечалось, что закон предусматривает продление финансирования одних федеральных ведомств до 8 марта или до 22 марта.

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