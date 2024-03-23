Правительство США приостановило работу из-за отсутствия денег

Американское правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что шатдаун некоторых правительственных ведомств начался в 00:01 23 марта (07:01 мск).

22 марта палата представителей конгресса США одобрила проект финансирования федерального правительства на сумму $1,2 триллиона. «За» его принятие высказались 286 законодателей, «против» выступили 134 конгрессмена. После этого законопроект поступил на рассмотрение сената — верхней палаты конгресса.

Чтобы избежать шатдауна правительства сенат должен был до полуночи проголосовать по документу, а президент США Джо Байден — подписать его. Однако голосование накануне так и не состоялось. Ожидается, что голосование по законопроекту будет проведено в ближайшее время.

Ранее США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие.